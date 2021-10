Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemaldung der Polizei Vechta vom 15.10.21 bis 16.10.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Lohne

Am Fr. 15.10.2021, gg. 13.19 h befuhr eine 48-jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Straße Vulhopsweg in Lohne in Rtg. Jägerstraße. An der Einmündung angekommen, hielt sie zunächst an. Als sie dann wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Radfahrer aus Lohne, der seinerseits allerdings verbotswidrig den linksseitigen Radweg benutzte. Der Radfahrer kam dadurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Vorsorglich wurde er mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Lohne zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Visbek

Am Freitag den 16.10.21 gg 17:32 Uhr befuhr ein 33 - jähriger Visbeker mit seinem PKW die Astruper Straße in Richtung Hauptstraße. Eine 63 - jährige Visbekerin befuhr mit ihrem Rad die Hauptstraße in Richtung Rechterfelder Straße. Als der PKW Fahrer beabsichtigte, in den Benediktinerweg abzubiegen, übersah er die bevorrechtigte Radfahrerin. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde dem Krankenhaus Vechta zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Versuchter Tageswohnungseinbruch - Goldenstedt

Am Freitag, dem 15.10.2021, gegen 20:45 Uhr, begab sich eine männliche Person auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Straße "Im Bankkamp" in Goldenstedt. Die Person versuchte mittels eines Hebelwerkzeuges ein bodentiefes Fenster aufzuhebeln und sich so Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Hierbei wurde die Person von dem Hauseigentümer überrascht, sodass diese von der Tat abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Schaden des beschädigten Fensters wird auf 1000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall - Vechta

Am Samstag, dem 16.10.2021, gegen 07:00 Uhr, befuhr eine Fahrradfahrerin den Parkplatz eines Supermarktes, dabei wurde sie von einem Pkw übersehen und angefahren. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Beteiligte unverletzt. An dem beteiligten Fahrzeug und dem Fahrrad entstanden geringe Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell