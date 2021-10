Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 15. bis 16.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW Bereits am vergangenen Sonntag, 10.10.2021, gegen 13:00 Uhr wurde in Cloppenburg an der Emsteker Straße ein PKW an der Beifahrerseite mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Der Schaden durch die aufgebrachten Lackkratzer beziffert sich auf 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 16.10.2021, um 00:00 Uhr wurde der Polizei Cloppenburg ein auf der Fritz-Reuter-Straße stehender PKW mitgeteilt. Vor Ort kann ein 26-jähriger Cloppenburger als Fahrzeugführer festgestellt werden, der erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Zudem wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer Auf der Soestenstraße in Cloppenburg ereignete sich am 15.10.2021 um 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 45-jährige Cloppenburger wollte linksseitig an einem im Kreuzungsbereich Soestenstraße/Bürgermeister-Heukamp-Straße stehenden PKW eines 67-jährigen aus Cloppenburg vorbeifahren und prallte dabei gegen das Heck des Fahrzeugs. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Im Zuge des tödlichen Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 72 zwischen den Abfahrten "Bethen" und "Industriezubringer" in Cloppenburg ereignete sich am 15.10.2021 um 08:52 Uhr ein Folgeunfall. Eine 28-jährige PKW-Führerin aus Lastrup hatte die Bundesstraße 72 aus Cloppenburg kommend in Richtung Emstek befahren und war infolge der Staubildung auf den PKW einer 57-jährigen aus Lingen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die Lastruperin leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro. Emstek/Höltinghausen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitag, 15.10.2021, um 14:13 Uhr ereignete sich auf der Cloppenburger Straße im Emsteker Ortsteil Höltinghausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 40-jährige PKW-Führerin aus Höltinghausen befuhr die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Höltinghausen und fuhr dort auf den PKW eines 30-jährigen Cloppenburgers auf, der verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten musste. Durch den Aufprall werden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5500 Euro. Garrel - Verkehrsunfall Am 15.10.2021 um 08:47 Uhr ereignete sich in Garrel, auf der Cloppenburger Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 29-jährige aus Garrel wollte mit ihrem PKW von der "Cloppenburger Straße" kommend die Straße "An der Höhe" überqueren. Dabei übersah sie als Wartepflichtige eine von links kommende 24-jährige PKW-Führerin aus Lindern. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 15.10.2021, um 12:25 Uhr ereignete sich in Cappeln auf der Großen Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 32-jähriger Transporter-Fahrer aus Vechta wollte vom Parkstreifen aus auf die Fahrbahn fahren und dort wenden. Dabei übersah er einen entgegenkommenden PKW einer 33-jährigen aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde die Cloppenburgerin leicht verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000,00 Euro. Löningen - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 15.10.2021, in der Zeit von 17:23 Uhr bis 17:28 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Drogerie-Markt "Rossmann" ein Verkehrsunfall. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der PKW einer 30-jährigen aus Löningen vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Essen/Oldb. - Brand einer Sauna Am Freitag, 15.10.2021, um 23:54 Uhr geriet in Essen/Oldb. am Lager Weg eine Saune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Feuerwehr Essen konnte das Feuer zeitnah abgelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

