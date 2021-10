Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011021-767: 36-Jähriger bei Unfall mit Motorroller schwer verletzt

Wiehl (ots)

Bei einem Unfall auf der Morkepützer Straße hat sich am Nachmittag (1. Oktober) der Fahrer eines Motorrollers schwere Verletzungen zugezogen. Der 36-Jährige aus Gummersbach war gegen 14.35 Uhr auf der Morkepützer Straße in Richtung der Autobahn unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem Audi einer 46-jährigen Gummersbacherin, die von der Straße "Zur Bormig" auf die Morkepützer Straße einbog. Bei dem Unfall zog sich der 36-Jährige schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort in eine Klinik. Die Morkepützer Straße war für etwa eine Stunde gesperrt.

