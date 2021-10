Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011021-766: Betrunkener Randalierer landete in Polizeizelle

Wiehl (ots)

Bei einem Einsatz in Oberwiehl griff am Donnerstagabend (30. September) ein 34-Jähriger eine Polizistin an; er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Weil der Mann nach dem Genuss von Wodka immer aggressiver wurde, rief ein Zeuge gegen 22.40 Uhr die Polizei zu Hilfe. Der Streifenwagenbesatzung gegenüber verhielt sich der Wiehler ebenfalls von Beginn an sehr aggressiv. Nach anfänglichen Beleidigungen holte er schließlich aus und versuchte einer Polizistin einen Faustschlag zu versetzen. Die Beamtin konnte den Schlag jedoch abwehren; der Schlag traf sie nur leicht, so dass sie ohne Verletzungen davon kam. Der 34-Jährige, der laut einem Alkoholvortest auf einen Alkoholwert von etwa 2,4 Promille kam, verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in einer Polizeizelle. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell