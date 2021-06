Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit leichtverletzter Person

Kaiserslautern (ots)

Eine leicht verletzte Person und viel Blechschaden forderte ein Unfall am Dienstag im Kapellenweg. Der Fahrer eines Mercedes Sprinters wollte mit seinem Wagen vom Franzosenstein kommend nach rechts in den Kapellenweg über den abgesenkten Bordstein abbiegen. Dabei übersah er den VW Golf der den Kapellenweg in Richtung Mannheimer Straße befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Beifahrerin des Golf-Fahrers erlitt eine leichte Prellung am rechten Arm sowie ein Schock. Die restlichen Beteiligten blieben unverletzt. |elz

