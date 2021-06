Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Diverse Verkehrskontrollen hat die Polizeiinspektion 1 am Dienstag im Stadtgebiet durchgeführt. Unter anderem gab es eine Kontrollstelle am Messeplatz. Hier wurden von 9 bis 11 Uhr insgesamt 14 Fahrzeuge unter die Lupe genommen, dabei kam es zu neun Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die meisten davon (7) bezogen sich auf mangelnde Ladungssicherung auf Lkw-Ladeflächen. Auffallend aber auch: Fahrer unter Drogeneinfluss. Insgesamt wurden allein im Frühdienst vier berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 9 Uhr hatte es die Streife in der Augustastraße mit einem E-Scooter-Fahrer zu tun. Als die Beamten den Mann stoppten und kontrollierten, fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Da der 41-Jährige keinen Urintest durchführen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Seinen E-Scooter musste er stehen lassen. Ihm wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Mögliche weitere Konsequenzen hängen vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Wenig später kontrollierten Polizeibeamte am Messeplatz einen Pkw-Fahrer. Auch er zeigte Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Einen Urintest verweigerte der 49-Jährige. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug blieb am Messeplatz stehen; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Eine nahezu identische Szene wiederholte sich keine halbe Stunde später: Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers wurden drogentypische Merkmale festgestellt. In diesem Fall bestätigte ein Urintest den Verdacht, so dass auch bei dem jungen Mann eine Blutprobe angeordnet wurde. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel musste der Mann vorläufig abgeben.

Gegen 11.30 Uhr erwischte eine Streife im Barbarossaring den nächsten Fahrer im Drogenrausch - diesmal ein 26-Jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Auf die drogentypischen Auffälligkeiten angesprochen, räumte der junge Mann ein, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte dies, zeigte aber auch noch die Einnahme von Amphetamin an. Eine Blutuntersuchung wird genauere Auskünfte geben. Der E-Scooter musste auf jeden Fall stehen bleiben. Weitere Konsequenzen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss folgen.

Last but not least: Am späten Abend konnte eine Polizeistreife einen betrunkenen Mann gerade noch rechtzeitig davon abhalten, mit einem E-Scooter loszufahren. Der Streifenwagen hatte gegen 23.45 Uhr gerade in der Spittelstraße an der Ampel in Höhe der Steinstraße angehalten, als der Blick der Beamten auf einen Mann fiel, der in diesem Moment auf einen E-Scooter steigen wollte, der auf dem Gehweg abgestellt war. Eine sofortige Kontrolle des 41-Jährigen zeigte: Er hatte in der Atemluft eine Alkoholkonzentration von 1,3 Promille. Der Scooter blieb also stehen, die Fahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt. |cri

