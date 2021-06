Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Schlägen und Tritten Bargeld gefordert

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen über "Umwege" ist der Polizei eine räuberische Erpressung in einer Privatwohnung im Stadtgebiet bekannt geworden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag in der Pariser Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegengenommen.

Nicht der Betroffene selbst meldete den Vorfall der Polizei, sondern Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes brachten die Ermittlungen am Dienstagvormittag ins Rollen. Sie waren zur Wohnung eines Mannes gerufen worden, weil dieser am Morgen nicht zur Arbeit gekommen war und seine Kollegen sich Sorgen um ihn machten.

Auf das Klingeln öffnete der Gesuchte selbst die Tür - er war allerdings voller Blut. Die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde verständigten daraufhin sofort den Rettungsdienst und informierten auch die Polizei, weil sie den Verdacht hatten, dass es hier zu einer Straftat gekommen war.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Verletzte an, dass sich in der Nacht ein Mann unberechtigt Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und ihn mit Schlägen und Tritten attackiert habe. Als der Unbekannte von ihm abließ, habe er Geld gefordert. Nachdem das Opfer dem Mann einen kleinen Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, verließ dieser die Wohnung.

Vom Täter ist derzeit nur bekannt, dass er zwischen 25 und 35 Jahre alt ist, kurze braune Haare hat und einen dunklen Kapuzenpullover trug. Das Opfer glaubt, den Mann schon einmal gesehen zu haben, einen Namen konnte er aber nicht nennen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell