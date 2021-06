Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kreis Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag auf der B270 einen Unfall beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich von Schopp kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein silber- oder champagnerfarbener Golf gegen 16:30 Uhr einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht haben. Der Golf überholte den Fahrradfahrer und bog vor ihm auf die Landstraße nach Breitenau ab. Durch dieses Manöver musste der Fahrradfahrer eine Vollbremsung machen und überschlug sich. Er zog sich leichte Verletzungen an beiden Unterarmen zu. Ein vorausfahrender Zeuge konnte im Rückspiegel erkennen, dass an dem Auto Pirmasenser Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer wird als junger Mann mit Baseballmütze beschrieben. Dieser habe sich allein im Fahrzeug befunden. Wegen des Verdachts der Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Fahrer. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat am Dienstag einen Unfall auf der B270 bei Schopp beobachtet? Wem ist ein Fahrzeug mit Pirmasenser Kennzeichen oder der Fahrradfahrer aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

