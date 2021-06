Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte rufen Seniorin an

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Falsche Polizeibeamte haben sich am Montag bei einer Seniorin aus dem Landkreis gemeldet. Zum Glück kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Die 83-Jährige erzählte ihrem Sohn von dem merkwürdigen Anruf - und der schaltete sofort die Polizei ein. Demnach riefen die Betrüger kurz nach 14 Uhr bei der Dame an und gaben sich als "Kriminalpolizei Kaiserslautern" aus. Sie versuchten der Frau weiszumachen, dass Einbrecher in ihrem Wohnort in der Verbandsgemeinde Landstuhl festgenommen wurden. Die Täter hätten eine Liste bei sich gehabt, auf der auch der Name der 83-Jährigen stand. Man wolle sie deshalb nun "warnen".

Als der Anrufer anfing, die Dame auszuhorchen und sie auch fragte, ob sie allein lebe und ob sie Geld und Schmuck besitze, gab die Seniorin zwar noch Auskunft - es war aber offenbar nicht die Antwort, die der Unbekannte hören wollte, denn er legte daraufhin auf.

Falls auch Sie solche Anrufe erhalten: Machen Sie am besten am Telefon keine Angaben zu ihren Lebensumständen und ihren Vermögensverhältnissen - die echte Polizei wird Ihnen solche Fragen nicht am Telefon stellen! |cri

