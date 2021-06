Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Entenfamilie legt Verkehr lahm

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Das Enten ziemlich rücksichtslose Verkehrsteilnehmer sind, musste eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste am Dienstagmittag feststellen. Das mit einer Videomessanlage ausgestattete Fahrzeug wurde gegen 12 Uhr durch eine Entenkolonne in der Lauterstraße bis zum Stillstand ausgebremst. Die gefiederten Spaziergänger zeigten sich weder vom Zivilfahrzeug noch vom Verkehrsaufkommen beeindruckt und erzwangen sich das Vorrecht zur Überquerung der kompletten Fahrbahn. Hierzu war eine temporäre Vollsperrung der Lauterstraße erforderlich. Die Enten watschelten weiter in die Mühlstraße und in einen dortigen Grünbereich. Der Verkehr konnte weiter fließen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell