Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den roten VW gesehen?

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein roter VW war am Montag in der Eulenkopf Straße in Eulenbis in einen Unfall verwickelt. Der Fahrerin des Kleinwagens wird Unfallflucht vorgeworfen. Gegen 19:30 Uhr wendete sie ihren Wagen und stieß dabei an einen dort geparkten Suzuki Swift. Nach Zeugenangaben war das Fahrzeug mit drei Personen besetzt. Die Fahrerin wird auf circa 18 bis 20 Jahre geschätzt und hatte blonde Haare. Die dunkelhaarige Beifahrerin und der junge Mann mit grauem Kapuzenshirt auf der Rückbank konnten nicht näher beschrieben werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten VW und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell