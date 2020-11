Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leitpfosten herausgerissen

Nienstädt/HelpsenNienstädt/Helpsen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag vergriffen sich Unbekannte in Helpsen, zwischen Enzer Straße und Riepacker Straße, entlang der dortigen Kreisstraße 18, an aufgestellte Leitpfosten.

Insgesamt vier Leitpfosten wurden aus der Erde herausgerissen, in den Seitenraum und auf ein Privatgrundstück geworfen.

Die zum Teil beschädigten Verkehrseinrichtungen müssen nun wieder durch die geschädigte Straßenmeisterei Stadthagen ersetzt bzw. eingebaut werden.

Die Polizei Bückeburg hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

