Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb greift in Handtasche

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag, 29.09.2021, die Brieftasche einer Bielefelder Seniorin erbeutet, die sie in einer Tasche an ihrem Rollator aufbewahrt hatte.

Die 74-jährige Bielefelderin kaufte gegen 13:40 Uhr in einem Supermarkt eines Einkaufscenters an der Apfelstraße ein. An der Kasse bezahlte sie ihre Artikel und verließ das Geschäft. Wenig später bemerkte sie, dass jemand ihre schwarze Lederbrieftasche mit Dokumenten gestohlen hatte. Ihr Portemonnaie hatte sie getrennt von ihrer Brieftasche aufbewahrt.

Die Seniorin verdächtigte einen jungen Mann, der sich in dem Markt sehr oft in ihrer Nähe aufgehalten habe und beschrieb ihn:

Der Mann war zwischen 25 und 28 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Er trug ein T-Shirt und einen Mundschutz.

Hinweise zu bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell