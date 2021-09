Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Beim Überqueren der Paulusstraße stieß ein Radfahrer am Mittwoch, 29.09.2021, mit einer Radfahrerin zusammen. Während die 53-jährige Bielefelderin bei dem Unfall leicht verletzt wurde, blieb der 54-jährige Bielefelder unverletzt.

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 12:15 Uhr auf der Paulusstraße in Richtung der August-Bebel-Straße unterwegs. In Höhe des Amerikahauses hielt er an einer Überquerungshilfe, um einem Fußgänger den Wechsel der Straßenseite zu ermöglichen.

Diese Gelegenheit wollte ein 54-jähriger Bielefelder ebenfalls nutzen und überquerte vor dem Lkw die Straße. Zuvor fuhr er auf dem Radweg der Paulusstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Der Radfahrer stieß mit der 53-Jährigen zusammen, die neben dem Lkw auf dem Radweg in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer, aber nur die 53-Jährige wurde leicht verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Krankenhaus-Ambulanz gefahren.

