Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 04.06.2021, gegen 14:55 Uhr, beabsichtigte eine 23-jährige Wuppertalerin ihren grauen VW Golf am Fahrbahnrand der Diestelkampstraße in Ennepetal abzustellen. Nach dem Abstellen des Fahrzeuges rollte der Pkw die Diestelkampstraße in Richtung Kreuzungsbereich Loher Straße / Lohernockenstraße herunter. Die Fahrzeugführerin befand sich noch im Fahrzeug, konnte es jedoch nicht bremsen. Beim Rollvorgang wurde ein weiterer abgeparkter Pkw, sowie ein Abgrenzungsbalken und eine Lichtzeichensignalanlage beschädigt. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 11.500 Euro.

