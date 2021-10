Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011021-763: Auch im Zweifelsfall immer die Polizei informieren

Engelskirchen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Donnerstagabend (30. September) eine Fahrerflucht in Engelskirchen schnell aufgeklärt werden. Gegen 22 Uhr beobachtete ein Zeuge auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Im Grengel" einen Unfall. Ein bis dahin unbekannter VW-Fahrer war beim Ausparken gegen einen geparkten Opel gestoßen. Der Zeuge konnte beobachten, dass sich die drei Fahrzeuginsassen in dem blauen VW direkt nach der Kollision umdrehten. Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt fort und verließ den Parkplatz. Der Zeuge merkte sich sowohl Fahrzeugtyp und Kennzeichen; auch den Fahrer konnte er gut beschreiben. Aufgrund dieser Angaben suchten Polizisten die Wohnanschrift des 61-jährigen Fahrzeughalters auf. Mit dem Vorwurf konfrontiert, gab der 61-Jährige den Vorfall zu. Er sei sich nicht sicher gewesen, ob es tatsächlich ein Unfall gewesen sei.

Die Polizei stellte an beiden Fahrzeugen leichte Beschädigungen im Bereich der Stoßstangen fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell