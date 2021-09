Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290921-760: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Lindlar (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Wipperfürth befuhr mit seinem Krad KTM die Straße Am Dimberg in Richtung Frielingsdorf. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte zu Boden. Im weiteren Verlauf rutschte er auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns und verletzte sich am Oberschenkel. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme war die Straße Am Dimberg in beide Richtungen gesperrt.

