Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280921-756: Drei Radsätze von Neuwagen gestohlen

Lindlar (ots)

Von einem Gelände eines Autohauses an der Gerberstraße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (24. Bis 27. September) von drei Neuwagen die Räder abmontiert und gestohlen. Am Montagmorgen fanden Mitarbeiter des Autohauses auf dem Abstellplatz drei Autos vor, die zum Teil auf Pflastersteinen, zum Teil aber auch direkt mit den Bremsscheiben auf dem Boden standen. Die 20 und 21 Zoll großen Radsätze hatten die Täter abmontiert und gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

