POL-GM: 280921-755: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Radevormwald (ots)

Beim Einkauf in einem Lebensmitteldiscountmarkt an der Erlenbacher Straße ist einer 71-Jährigen am Montag (27. September) die Geldbörse gestohlen worden.

Die Geschädigte aus Radevormwald hatte den Markt gegen 12.30 Uhr betreten und ihre geöffnete Handtasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, im Einkaufswagen deponiert. Als sie später an der Kasse bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie nicht mehr in der Handtasche. Die Geschädigte berichtete von einem etwa 40 Jahre alten Mann, der ihr mehrfach auffällig nahe gekommen war; ob der Mann, der mit einem rot-schwarz-karierten Hemd bekleidet war, mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht, ist allerdings unklar.

Weil der Dieb in der Geldbörse neben einer EC-Karte auch den erforderlichen PIN fand, blieb es für die 71-Jährige nicht bei dem Diebstahlsschaden; der Täter begab sich umgehend zu einer nahegelegenen Bankfiliale und hob Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Diebstähle in Einkaufsmärkten sind im Oberbergischen bei Trickdieben seit einiger Zeit sehr beliebt. Die Polizei rät daher zu besonderer Vorsicht und empfiehlt, Geldbörsen nicht in Handtaschen sondern möglichst immer direkt am Körper, im besten Fall in Innentaschen der Kleidung, zu tragen.

