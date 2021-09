Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270921-752: Bei Einbruch in Kindertagesstätte Alarm ausgelöst

Lindlar (ots)

Gegen 23.15 Uhr am Samstag (25. September) haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Paffenberg" einen Alarm ausgelöst. Die Kriminellen hatten zunächst eine Zugangstür der Kindertagesstätte gewaltsam geöffnet und beim Betreten des Gebäudes einen Alarm ausgelöst. Vermutlich suchten sie daraufhin sofort das Weite, da aus den Räumlichkeiten nichts gestohlen wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

