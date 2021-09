Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270921-750: An sechs Autos den Lack zerkratzt

Lindlar (ots)

In der Straße Rosenhügel haben Unbekannte zwischen Freitag und Samstag (24./25. September) an sechs Autos den Lack zerkratzt. Am Freitagabend meldete sich zunächst ein Geschädigter aus Wipperfürth, der seinen Opel Corsa zwischen 14.00 und 17.45 Uhr in der Straße Rosenhügel geparkt hatte. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen über die gesamte linke Fahrzeugseite verlaufenden Kratzer. Am nächsten Tag meldeten sich weitere fünf Geschädigte, deren Fahrzeuge zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Samstag ebenfalls zerkratzt worden waren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell