Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260921-747 Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gemeindestraße zwischen Nümbrecht - Riechenbach und Nümbrecht - Wolfscharre hat sich am Sonntagnachmittag (26.09.) ein 57- jähriger Motorradfahrer aus Nümbrecht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er war um 17:28 Uhr mit seinem Motorrad auf der Gemeindestraße in Richtung Wolfscharre unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam im weiteren Verlauf der Grünfläche schließlich zu Fall. Die Person trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Nümbrechter Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum fest und ordneten eine Blutprobe an.

Es entstand mittlerer Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell