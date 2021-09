Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260921-745: Versuchter Firmeneinbruch

Hückeswagen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch 18 Uhr und Freitag (24. September) 10 Uhr versucht, in eine Firma in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" einzubrechen. Die Täter hatten versucht, die Eingangstür zum Firmengebäude aufzuhebeln. Als ihnen das nicht gelang, flüchteten sie unverrichteter Dinge. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell