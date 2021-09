Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260921-744: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Reichshof (ots)

Aus einem geparkten Transporter haben Kriminelle mehrere Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstagmorgen (25. September) hebelten die Täter in der Hesperter Straße in Heidberg die seitliche Schiebetür eines Mercedes Vito auf. Daraus entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Maschinen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell