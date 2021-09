Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240921-741: Quadfahrer flüchtet vor der Polizei

Gummersbach (ots)

Einer Polizeikontrolle wollte sich am Donnerstag (23. September) ein 29-jähriger Quadfahrer in Bernberg entziehen; nach einer Verfolgungsfahrt konnte er jedoch fußläufig angetroffen werden - er stand unter Drogeneinfluss.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann aus Gummersbach gegen 23.40 Uhr in der Nähe der Aggertalsperre kontrollieren wollen. Die eingesetzten Anhaltezeichen ignorierte der 29-Jährige und fuhr weiter in Richtung Derschlager Straße und Meinerzhagener Straße. Von dort bog er nach rechts in den Inselweg und flüchtete weiter über einen Land- und Forstwirtschaftsweg. Da der Weg mit einem Sperrpfosten versehen ist, entkam der Quadfahrer zunächst den Polizeibeamten. Kurz darauf fand die Polizei das verlassene Quad auf der Verlängerung des Zinnenwegs. Auch der Fahrer konnte wenig später auf dem Zinnenweg angetroffen werden. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme in die Wege leitete. Einen Führerschein besitzt der 29-Jährige nicht. Das Quad wurde sichergestellt.

