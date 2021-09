Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240921-739: Geräte aus Vereinshütte gestohlen

Waldbröl (ots)

Aus einer Materialhütte eines Sportvereins an der Vennstraße haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. September) mehrere Geräte gestohlen. Im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr am Mittwochabend und 16 Uhr am Donnerstag schlugen die Täter die Fensterscheibe der Materialhütte ein. Anschließend stahlen sie zwei Rasenmäher der Marken Honda und Sabo, eine Handsäge, eine Astschere und einen Gasbrenner. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

