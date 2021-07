Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Abbiegefehler: Autofahrerin missachtet Vorfahrt eines Radfahrers: leicht verletzt

Viersen-Dülken: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 46-jähriger Radfahrer aus Viersen bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 14:45 Uhr auf der Viersener Straße. Der Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Viersen unterwegs., Eine 86-jährige deutsche Autofahrerin aus Viersen war in selber Richtung unterwegs. Sie bog nach rechts auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kollidierte sie mit dem Radfahrer, der stürzte. Einmal mehr warnt die Polizei: Fehler beim Abbiegen sind eine sehr häufige Unfallursache. Daher achten Sie als abbiegender Kraftfahrer immer auf Fußgänger und Radfahrer die ihren Weg kreuzen können. Vergewissern Sie sich mit Schulterblick, dass Ihr Weg frei ist. Suchen Sie immer Blickkontakt, das kann Leben retten!/ah (611)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell