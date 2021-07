Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Geldwechseltrick: Beherzter Zeuge bringt Beute zurück- Kripo bittet um Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Opfer eines Geldwechseltricks ist am Donnerstag gegen 12:50 Uhr eine 65-jährige Frau aus Tönisvorst geworden. Ein couragierter Zeuge verfolgte den Dieb, der die Beute fallen ließ. Der Dieb konnte unerkannt entkommen. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0.

Die Frau hatte um 12:45 Uhr bei ihrer Bank an der Ringstraße Geld abgehoben und war auf dem Weg zu ihrem Auto, das auf dem benachbarten Parkplatz stand. Dort sprach sie ein unbekannter Mann an, der sie bat, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Die hilfsbereite Frau öffnete ihre Geldbörse, um Kleingeld zu suchen. Diese Gelegenheit nutzte der Mann, um in der Geldbörse der Frau herumzufuchteln. Obwohl die Tönisvorsterin sofort ihre Geldbörse zurückzog, war es dem Mann bereits gelungen, die Geldscheine im Wert von einigen zig Euro zu erlangen. Dies bemerkte die Frau sofort und tat das genau Richtige: Sie rief laut um Hilfe und machte auf den flüchtigen Dieb aufmerksam.

Ein beherzter Zeuge, der die Hilferufe der Frau gehört hatte, verfolgte den Flüchtigen. Dieser holte die Beute aus seiner Tasche und warf dem Verfolger die Geldscheine entgegen. Er konnte unerkannt in Richtung Fußgängerzone flüchten. Ein Dank der Polizei, den der Abteilungsleiter der Polizei auch noch selber an den Zeugen richten wird, gilt ihm und der bewiesenen Zivilcourage. Die Frau erhielt die gesamte Beute an Ort und Stelle zurück.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß und schlank. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarzes, krauses Haar. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Lederjacke und dunkler Hose.

Möglicherweise hatte der Dieb die Frau bereits bei ihren Bankgeschäften beobachtet. Daher sind der Kripo auch Beobachtungen wichtig, die eventuell rund um das Geldabheben gemacht wurden. Ebenfalls werden Zeugen, die die Tat oder den Flüchtigen beobachtet haben, gebeten, sich zu melden.

Zudem appelliert die Polizei:

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie um Geldspenden oder -wechseln gebeten werden. Öffnen Sie nie Ihre Geldbörse, wenn Sie keinen Sicherheitsabstand zu Fremden einhalten können. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, ist es ratsam, für derartige Zwecke immer etwas Kleingeld lose in der Tasche zu haben, damit die Geldbörse in der verschlossenen Tasche (besser noch in der Innentasche Ihrer Kleidung) bleiben kann./ah(609)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell