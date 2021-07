Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw; Kind leicht verletzt

Viersen - Süchteln (ots)

Am 28.07.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 34jährige Mönchengladbacherin mit ihrem Pkw die Ratsallee in Richtung Tönisvorster Straße. In Höhe der Einmündung zur Vereinsstraße fuhr plötzlich ein 10jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte die Pkw-Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall wurde der Junge leicht verletzt. /ts (607)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell