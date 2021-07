Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw; Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

Am 27.07.2021, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich in Viersen, im Kreisverkehr Lindenstraße / Burgstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem 50jährigen Viersener Pkw-Fahrer und einem 60jährigen Viersener Pedelec-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, so dass das genaue Unfallgeschehen noch nicht abschließend geklärt ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Viersen, unter der Telefonnummer 02162-377-0 zu melden. /ts (606)

