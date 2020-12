PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung in Hofheim

HofheimHofheim (ots)

Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung in Hofheim, Hofheim, S-Bahn in Fahrtrichtung Frankfurt, 25.12.2020, 17.40 Uhr bis 18.00 Uhr

(pl)Nachdem ein 36-jähriger Hofheimer am Freitagabend vermutlich bereits gegen 17.40 Uhr am Hofheimer Bahnhof und im weiteren Verlauf in der S-Bahn S2 in Fahrtrichtung Frankfurt mindestens eine Person mit einer Schreckschusswaffe erpresst und weitere Personen mit der Waffe bedroht hatte, ist der Täter nach einer Vorführung vor dem Haftrichter in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen weiteren Geschädigten sowie Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

