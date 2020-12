PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 29.12.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Einbruch in Firmenkantine, Sulzbach (Taunus), Otto-Vogler-Straße, Mittwoch, 23.12.2020, 10:00 Uhr, bis Montag, 28.12.2020, 09:00 Uhr

(pu)In einem Firmengebäude in Sulzbach (Taunus) trieben Einbrecher zwischen Mittwoch letzter Woche und Montagmorgen ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einem im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes gelegenen Kantinenbereich und entwendeten dort mehrere elektronische Geräte. Anschließend versuchten die Einbrecher durch Beschädigen zweier im Gebäude befindlicher Türen an weiteres Diebesgut zu gelangen, woran sie jedoch scheiterten. Sie flüchteten letztendlich mit den elektronischen Geräten im Wert von ca. 6.000 Euro. Durch ihre weiteren Aufbruchsversuche beträgt die Gesamtschadenshöhe mehrere Tausend Euro.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter (06192) 2079-0.

2. Zigarettenautomat durch Explosivstoff beschädigt, Schwalbach am Taunus, Katharina-Paulus-Straße, Sonntag, 27.12.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 28.12.2020, 07:15 Uhr

(pu)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Montag in Schwalbach am Taunus mittels Explosivstoffen an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen. Der in der Katharina-Paulus-Straße im Bereich einer Autowaschanlage angebrachte Automat wurde ersten Erkenntnissen nach mittels noch unbekanntem Sprengmittel geöffnet und eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpäckchen entnommen. Sowohl der entstandene Sachschaden als auch die Höhe des Diebesgutes sind derzeit noch nicht genauer bezifferbar. Auch in der Nacht zum Montag war ein Zigarettenautomat in ähnlicher Weise beschädigt worden. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Geldautomat angegangen, Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Montag, 28.12.2020, bis Dienstag, 29.12.2020

(pu)In der Nacht zum Dienstag wurde in Eschborn ein Geldautomat mittels noch unbekannter Sprengmittel beschädigt. An dem in der Ludwig-Erhard-Straße in der Nähe einer Spielhalle angebrachten Automaten wurde am Dienstagmorgen eine größere Beschädigung festgestellt, welche ersten Erkenntnissen zufolge auf eine Explosion in der Nacht zurückzuführen war. Die unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf das in dem Automaten befindliche Bargeld abgesehen. Es gelang ihnen jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht, ihr anvisiertes Diebesgut zu entwenden. Stattdessen verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sie unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell