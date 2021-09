Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220921-736: Gestohlene Pedelecs - Zeugen gesucht

Engelskirchen (ots)

Mehrere Pedelecs sind in den vergangenen Tagen in Engelskirchen gestohlen worden.

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch (22. September) 0:12 Uhr ist am Bahnhofsplatz ein weißes Pedelec der Marke R+M Nevo Nuvinci gestohlen worden. Das Pedelec war mit einem Sicherheitsschloss an einem Geländer gesichert gewesen.

Zuvor, im Tatzeitraum zwischen Montag 6:30 Uhr und Dienstag 17 Uhr, sind in Loope bereits zwei Pedelecs gestohlen worden. Die beiden rosafarbenen Pedelecs der Marke Crussis e-Guera waren auf dem Betriebsgelände einer Schlosserei in der Straße Ehreshoven mit Sicherheitsschlössern an einem Geländer gesichert gewesen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell