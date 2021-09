Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210921-735: Tür hielt Hebelversuchen stand

Engelskirchen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21. September) haben Einbrecher vergeblich versucht, in eine Firma in der Gebrüder-Lukas-Straße einzusteigen. Die Täter hebelten gegen 2:30 Uhr eine Metalltür am Außengelände der Firma auf und gelangten so auf das Grundstück. Dort versuchten sie eine Außentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

