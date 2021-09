Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200921-732: In den Gegenverkehr geraten - drei Kinder verletzt

Marienheide (ots)

Drei verletzte Kinder und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (20. September) auf der Straße "Am Krüenberg" in Marienheide ereignet hat.

Eine 43-jährige Marienheiderin fuhr um 7:40 Uhr mit ihrem silbernen Seat auf der Straße "Am Krüenberg" in Fahrtrichtung Klosterstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve plötzlich in den Gegenverkehr. Dort kam ihr in einem grauen Kia eine 33-jährige Marienheiderin entgegen. Diese versuchte noch dem entgegenkommenden Auto auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Während die 33-jährige Kia-Fahrerin und deren Beifahrerin unverletzt blieben, erlitten drei Kinder (7, 8 und 10 Jahre) auf der Rückbank leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die verletzten Kinder für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Seatfahrerin blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

