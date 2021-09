Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200921-729: Einbruch in Gartenhaus

Gummersbach (ots)

Aus einem Gartenhaus auf dem Gelände einer Kirchengemeinde in der Straße "In der Kalkschlade" haben Kriminelle am Wochenende einen Rasenmäher, eine Motorsense und einen Werkzeugkoffer gestohlen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Gartenhaus hinein. Der Einbruch muss sich im Zeitraum zwischen Freitag 11 Uhr und Sonntag (19. September) 9:45 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

