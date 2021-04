Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Lenkrad verrissen und gegen Baum geprallt

Stadtlohn (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Donnerstag in Stadtlohn gekommen ist. Eine 63-Jährige befuhr mit ihrem Wagen gegen 16.35 Uhr den Beethovenring in Richtung Berkelhook. In einem Kindersitz auf der Rückbank saß ein Kleinkind, das ein Spielzeug fallen ließ. Als die Stadtlohnerin dieses aufheben wollte, verriss sie nach eigenen Angaben das Lenkrad. Das Auto prallte auf einer Verkehrsinsel gegen einen Baum. Die verletzte Autofahrerin kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kind blieb unverletzt.

