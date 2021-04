Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Scheiben eines Schulgebäudes beschädigt

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Karfreitag, 12.15 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, wurden mehrere zum Hinterhof der Clemens-Dülmer-Schule (Stresemannstraße) gelegene Fenster vermutlich durch Wurfgeschosse beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

