POL-GM: 200921-730: Zu Boden geschlagen

Radevormwald (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19. September) haben Unbekannte in der Elberfelder Straße plötzlich und unvermittelt auf zwei Männer eingeschlagen.

Die zwei Männer aus Radevormwald, im Alter von 28 und 29 Jahren befanden sich um 5:50 Uhr auf der Elberfelder Straße im Bereich der Innenstadt. Sie waren deutlich alkoholisiert und hatten nach Zeugenaussagen einen verbalen Streit mit anderen Personen. Ein älterer silberner Mercedes mit Remscheider Kennzeichen näherte sich aus Richtung Remscheid kommend. Der Fahrer hielt an, drei Männer stiegen aus dem Wagen und gingen auf die beiden Männer zu. Unvermittelt schlugen sie auf den 28-Jährigen und dessen Begleiter ein. Der 28-Jährige ging durch den Schlag sofort bewusstlos zu Boden. Anschließend stiegen die drei Unbekannten wieder in ihr Fahrzeug und fuhren in Richtung Westfalenstraße.

Umstehende Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 28-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die drei Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Die drei arabisch/türkisch aussehenden Männer waren etwa 1,65-,170 Meter groß und etwa 25-30 Jahre alt. Einer war korpulent, hatte dunkelbraune kurze Haare und einen Vollbart.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

