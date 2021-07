Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen BMW 3er Baureihe an der Hafenstraße. An der Fahrzeugfront ist ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

