Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau wird Opfer von Betrügern

Recklinghausen (ots)

In Obercastrop ist eine 89-jährige Frau am Mittwoch auf Betrüger hereingefallen. Die Seniorin bekam gegen 17 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Er erzählte der Frau, auf ihrem Konto habe es ungewöhnliche Abbuchungen gegeben. Das Konto werde gesperrt. Dafür müsse sie ihre EC-Karte abgeben. Anschließend wurde sie an einen angeblichen Polizeibeamten weiterverbunden, der seinen Besuch ankündigte. Gegen 17.30 Uhr stand dann ein Mann an der Wohnungstür, der für einen kurzen Moment einen vermeintlichen Polizei-Dienstausweis vorzeigte. Anschließend übergab die Seniorin dem Mann die EC-Karte. Außerdem bat er die Frau, ihm ihren Goldschmuck zu geben, was die Frau ebenfalls tat. Erst als der unbekannte Mann weg war, informierte sie ihren Sohn. Dadurch fiel der Betrug auf - und die Polizei wurde informiert. Inzwischen war vom Konto der Frau auch schon Geld abgehoben worden.

Der "falsche Polizeibeamte" kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70m groß, schlank, schwarze Haare, dunkler Teint, dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Um sich vor Betrügern zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Schmuck bitten. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Schauen Sie sich diesen genau an. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell