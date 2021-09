Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240921-740: Mountainbikes und Pedelec gestohlen

Wipperfürth (ots)

Bei einem Einbruch in eine Garage in der Ursulinenstraße sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ein blaues Pedelec der Marke Giant sowie ein rosarotes Mountainbike, ebenfalls von Giant, gestohlen worden. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am Donnerstag nutzte der Dieb ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Garage zu gelangen.

Zuvor, im Tatzeitraum zwischen Freitag (17. September, 10 Uhr) und Donnerstag (19 Uhr), ist in der Elisabethstraße ein Mountainbike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen worden. Das rote Fahrrad war abgeschlossen in einem Gemeinschaftskeller abgestellt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell