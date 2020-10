Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök

Diebstahl eines schwarzen Motorrades - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In dem Zeitraum vom Donnerstag bis Montag (08.10. - 12.10.) wurde aus einer verschlossenen Lagerhalle in Ahrenbök, OT Dunkelsdorf eine Honda CB 750 four entwendet. Das Motorrad stellte der Eigentümer verschlossen und mit eingerasteter Lenkradsperre ab. Der Ostholsteiner teilte der Polizei mit, dass das Krad einen Wert von circa 8.000 Euro hat, mit Neuteilen versehen wurde und sich in einem sehr gepflegten Zustand befindet.

Die Ermittlungen zum Diebstahl der beschriebenen Honda werden bei der Kriminalpolizei Eutin geführt. Hinweise zu der Tat / dem Täter oder zum derzeitigen Aufbewahrungsort werden per E-Mail an eutin.kpst@polizei.landsh.de oder unter der Rufnummer 04521-801215 entgegengenommen.

