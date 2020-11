Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Roter Kleinwagen erfasst Radfahrer

MoersMoers (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens hat am Montag in Moers einen Fahrradfahrer erfasst. Der Schüler wurde am Fuß verletzt.

Der 17-Jährige hatte um 12.20 Uhr die Ampel auf der Krefelder Straße in Fahrtrichtung zum Gymnasium in den Filder Benden bei Grün überqueren wollen, als das Auto ihn anfuhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell