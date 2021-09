Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260921-743: Spürnase "Fräulein Smilla" im Einsatz

Nümbrecht (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Nümbrecht-Gaderoth schlug ein Rauschgiftspürhund an. Die Polizei stellte Drogen sicher. Die Kontrolle fand am Freitagabend (24. September) gegen 21 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Otto-Kaufmann-Straße statt. Zuvor war das Fahrzeug bereits wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen. In dem Auto befanden sich der 20-jährige Fahrer aus Nümbrecht sowie zwei weitere Personen. Da die Polizisten deutlich Marihuanageruch aus dem Auto feststellten, kontrollierten sie zunächst den Fahrer. Ein Drogenschnelltest verlief jedoch negativ. Auf den Marihuanageruch angesprochen gab der 20-Jährige an, keine Drogen in seinem Auto zu haben. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Bonn die Durchsuchung des Autos an. Rauschgiftspürhündin "Fräulein Smilla" begann daraufhin mit ihrer Arbeit. Es dauerte auch nicht lange und sie schlug an. Hinter der Verkleidung der Mittelkonsole waren Drogen versteckt. Die Polizei stellte mehrere Tütchen Marihuana und weißes Pulver sicher. Auf den 20-Jährigen wartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell