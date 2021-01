Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche/Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montagabend kletterten unbekannte Täter auf ein Garagendach an der Horster Straße im Stadtteil Boy. Von hier aus drückten sie ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster auf. Aus der Wohnung nahmen sie eine Playstation und Videospiele mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Sonntag brachen Unbekannte in ein Cafe auf der Lange Straße ein. Sie öffneten zwei Geldspielautomaten gewaltsam und nahmen das Bargeld mit. Hinweise liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Montagabend brachen unbekannte Täter einen Selbstbedienungsautomaten an der Voßbrinkstraße auf. Aus dem Automaten nahmen sie die Kasse mit dem Bargeld mit. An dem Automaten entstand 2.300 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell