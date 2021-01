Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Garagenbrand

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde der Brand einer Garage an der Südstraße gemeldet. Ein 26-jähriger Recklinghäuser hatte Rauch bemerkt und versucht das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr löschte letztendlich den Brand. Das Feuer weitete sich nicht auf das angrenzende Wohnhaus aus.

Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

