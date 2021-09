Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Bahnanlagen sind keine Spielplätze" - Die Bundespolizei geht in Schulen und gibt Kindern und Jugendlichen wichtige Hinweise und Tipps zum Thema "Gefahren an Bahnanlagen"

Aachen - Alsdorf (ots)

Kurz nach den Sommerferien und pünktlich zum Beginn der Schule gibt die Bundespolizei Aachen mit ihrem Präventionsbeamten, Polizeihauptmeister Manfred Breuer, wichtige Tipps und Hinweise für das richtige Verhalten an Bahnanlagen. Heute ist PHM Manfred Breuer in der Grundschule Alsdorf-Ost (Kellersberg) in der Städteregion Aachen und klärt die Kinder aus den 4. Klassen vor verschiedenen Gefahren, die an Bahnanlagen vorkommen, auf.

Die 48 Kinder hören gespannt den Ausführungen des Präventionsbeamten der Bundespolizei zu. Für sie ist es zum Teil das erste Mal, einen Polizeibeamten aus der Nähe zu sehen. Sehr bildlich schildert er aus seinem Erfahrungsschatz und den vielen Jahren, in denen er bereits als Präventionsbeamter tätig ist. Er stellt dabei den Kindern klassische Gefahren wie z. B. das Steineauflegen auf den Gleisen vor. Durch das Überfahren der Steine durch einen Zug können Gesteinssplitter wie Geschosse auf Passanten einwirken und diese lebensgefährlich verletzen. Auch das Hinaufklettern auf Bahnwaggons oder Bahnstrommasten ist lebensgefährlich. Menschen können durch einen sogenannten Lichtbogen erfasst und lebensgefährlich oder tödlich verletzt werden. Die Spannung in der Oberleitung beträgt 15.000 Volt. Im Vergleich zu einer Haussteckdose, deren Strom bereits bei 220 - 230 Volt tödlich sein kann. Die auf den Bahnsteigen befindlichen Abstandslinien waren auch Thema bei den Kindern. Denn die Sogwirkung von vorbeifahrenden Zügen wird oft unterschätzt. Hält man hier nicht den richtigen Abstand ein, kann ein vorbeifahrender Zug einen mitreißen.

Um den anwesenden Kindern die Gefahren auch bildlich besser zu erklären, wurde ein Präventionsfilm der Deutschen Bahn AG vorgeführt. Anhand des Films konnten sich die Kinder die angesprochenen Gefahren besser vorstellen.

Weitere Informationen können Eltern, Kinder und Jugendliche unter der Homepage der Bundespolizei unter dem Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

einholen. Auch steht Ihnen im Einzugsgebiet der Bundespolizeiinspektion Aachen der Präventionsbeamte, PHM Manfred Breuer, unter der E-Mailadresse: Manfred.Breuer@polizei.bund.de gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell