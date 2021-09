BPOL NRW: Mehrere Diebstähle im Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei mit zwei Festnahmen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Sonntagnachmittag und Montagnacht (05./06. September) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zwei Täter nach Diebstahlshandlungen vorläufig fest, eine minderjährige Täterin durfte die Dienststelle nach Abschluss aller Maßnahmen und einer Strafanzeige im Gepäck verlassen.

Am 06.09.2021 gegen 03:30 Uhr kaufte sich ein älterer Reisender aus Sachsen (81) im Kölner Hauptbahnhof ein Heißgetränk und stellte seinen Koffer für den Bezahlvorgang neben sich ab. Diesen kurzen unachtsamen Moment nutzte ein 25-jähriger Rumäne, griff zu und rannte los. Zwei couragierte Angestellte der Bäckereifiliale beobachteten den Diebstahl und verfolgten den Täter - mit Erfolg. Die alarmierte Bundespolizei kontrollierte den polizeibekannten Mann, wertete Videoaufnahmen aus und nahm ihn anschließend vorläufig wegen Diebstahls fest. Der Koffer samt Inhalt, mit einer Schadenshöhe von ca. 1000 Euro, konnte dem rechtmäßigen und erleichtertem Besitzer zurückgegeben werden.

Bereits am Sonntag (5. September) kam es im Kölner Hauptbahnhof wiederholt zu zwei Diebstahlshandlungen in einer Parfümerie. Eine erst 14-Jährige aus Leverkusen entwendete am Nachmittag zwei Duftflaschen und diverse Kosmetikartikel im Wert von ca. 312 Euro. Etwa zwei Stunden später versuchte sich ein 28-Jähriger an einem Parfüm in Höhe von 103 Euro zu bereichern. Beide Personen wurden durch den Ladendetektiv gestellt und an die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei übergeben. Während die Beamten die Minderjährige mit einer Strafanzeige wegen "Diebstahls" nach Ende aller Maßnahmen entließen, nahmen sie den wohnungslosen Mann vorläufig fest und überstellten ihn in den Gewahrsamsdienst der Polizei Köln.

