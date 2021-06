Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruchdiebstahl in Garage

Steinfurt (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen zu einem Einbruch am Niestadtweg gerufen. Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch (23.06.), 19.30 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, in eine Garage eingestiegen. Die Täter versuchten ersten Ermittlungen zufolge zunächst das Fenster eines Rohbaus auf dem Grundstück aufzuhebeln. Dies misslang den Tätern. Danach verschafften sie sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zur Garage. Von dort entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge der Marke Makita, ein Radio der Marke Makita, eine Akku Flex, einen Werkzeugkoffer sowie ein Mobiltelefon. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 1.900 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

